Против оружия Украине: в Австрии победила партия, выступающая за дружбу с Россией

В Австрии сегодня ликуют крайне правые. Партия свободы одержала победу на парламентских выборах, набрав более 29% голосов и обойдя правящую Народную партию. Ее лидер Карл Нехаммер уже признал поражение и пообещал разобраться, почему же все больше граждан его страны поддерживают радикально настроенных политиков.

К слову, победители активно выступают за отмену антироссийских санкций и обещают ужесточить миграционную политику. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Еще одно политическое землетрясение в ЕС — правые не просто проходят в парламент Австрии, а становятся сильнейшими по итогам выборов.

«Мы открыли дверь в новую эру. Теперь мы действительно вместе напишем новую главу в истории Австрии. Когда я говорю, что мы вошли в историю, я имею в виду две вещи. С одной стороны, мы набрали новый максимум голосов на выборах относительно прошлых лет. И второе — Партия свободы впервые заняла первое место на выборах в Национальный совет. Только подумайте, как далеко мы продвинулись!» — заявил лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль.

В ночь подсчета голосов возле парламента началось столпотоврение противников правого поворота. Однако правящей верхушке такая поддержка уже вряд ли поможет. Заслуженная по мнению большинства избирателей пощечина и фиаско проевропейского курса нынешнего канцлера. Его партия на поверку оказалась не такой уж и народной, одно название.

«Да, это была гонка на выбывание. И да, мы не заняли первое место. Я понимаю ваше разочарование», — сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Огромные потери австрийских консерваторов — результат их же собственной непопулярной политики.

«Раньше я голосовала за „Зеленых“, а до этого — за социал-демократов. Сегодня я выбираю тех, чья политика отличается от традиционных партий», — призналась жительница Австрии Кристина.

И это не просто отдельный австрийский феномен, а наметившийся общеевропейский политический тренд.

«Это общеевропейская проблема. Все старые партии, поддерживаемые государством, контролируются извне, и население это беспокоит. Я думаю, что именно по этой причине так много людей сейчас просто ищут альтернативу, потому что старые партии просто провалились. Это в полной мере относится к Германии, Франции, Италии и Австрии. Другими словами, правые партии сейчас появляются повсюду, в том числе в Венгрии и Польше», — заявил президент Международного геополитического института в Вене Герберт Мартин.

Как следует из предвыборной программы правых, они обещают превратить Австрию в настоящую «крепость», которая защищена он наплыва мигрантов и политики Брюсселя. Крайне критически настроены к ЕС и в то же время готовы проводить новый благожелательный курс по отношению к Москве, приветствуя поставки российского газа.

Победа правых еще не означает, что им позволят сформировать правительство и уж тем более выдвинуть своего канцлера. Это тот редкий случай, когда именно федеральный президент Австрии может сыграть важную роль, в его полномочиях отодвинуть победителей и отдать предпочтение партии, занявшей второе место.

И все же при любом раскладе — печальный для правящей австрийский коалиции исход: антироссийская истерия, отказ от многолетнего нейтралитета, участие в поставках оружия для Украины. Судя по разорванным предвыборным плакатам, результат для Нехаммера буквально ведь налицо.