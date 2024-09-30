Высочайший уровень: в Тюмени проходит заключительный этап конкурса педагогов «Мастер года»

Преподаватели должны продемонстрировать свои навыки и современные методики.

Лучшие педагоги российских колледжей и техникумов собрались в эти дни в Тюмени, чтобы побороться за почетное звание «Мастер года». Преподаватели должны показать свои навыки и современные методики. В заключительный тур пройдут десять сильнейших из более чем шести тысяч участников!

Помимо конкурсных испытаний, на площадках в Тюмени подготовили обширную деловую и просветительскую программу, с мастер-классами и лекциями. Причем, как для педагогов и управленцев, так и для студентов.

«Ты смотришь в первую очередь на себя, какой уровень у тебя в плане преподавания, что ты можешь дать подрастающему поколению. Ты смотришь, где ты находишься в данной отрасли, системе образования. Это классный конкурс, который объединяет на самом деле, и здорово, что можно поделиться опытом», — говорит преподаватель московского колледжа информационных технологий Андрей Домбройский.

Члены жюри, среди которых победители и призеры прошлых лет, определят абсолютного чемпиона. Его имя объявят 2 октября — в день среднего профессионального образования.