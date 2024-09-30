Против блогера Косенко возбудили дело о пропаганде наркотиков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

В январе звезда соцсетей угодил в громкий скандал после того, как бросил в снег двухмесячного сына.

Против блогера Косенко возбудили дело о пропаганде наркотиков

Фото: Instagram* / sergey_kosenko

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Против блогера Сергея Косенко, попавшего в скандал после публикации видео, на котором он бросил своего двухмесячного сына в сугроб, возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Соответствующая информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно данным, административный протокол в отношении Косенко поступил 27 сентября в Никулинский суд. Из-за каких именно публикаций Косенко вменили эту статью, неизвестно. Суд по делу пока не назначен.

В январе этого года Косенко, на которого подписаны почти семь миллионов человек, опубликовал видео, на котором бросает в снег своего двухмесячного сына Лео. В комментариях фолловеры обрушились на Косенко с резкой критикой. Многие сочувствовали мальчику, оскорбительно высказывались о его родителях, сомневались в их вменяемости и угрожали последствиями. Подписчики напрямую угрожали Косенко заявлением в органы опеки и проверками.

Блогер поспешил оправдаться, сказав, что для съемок использовал куклу. Позднее он заявил, что видео, где он бросает своего двухмесячного сына в снег, — это монтаж, а еще позже — извинился и осудил идею съемки видео с полетом ребенка в сугроб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер-миллионник Сергей Косенко привязал свою девушку к крыше автомобиля и устроил заезд по улицам Москвы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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