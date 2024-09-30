В Ливане сообщили о массированном танковом обстреле со стороны Израиля

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

MTV: на юге Ливана начался массированный израильский обстрел из танков

В Ливане сообщили о массированном танковом обстреле со стороны Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Stringer

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До этого американские СМИ писали о возможном начале наземной операции ЦАХАЛ против «Хезболлы».

На юге Ливана начался массированный обстрел из танков со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил ливанский телеканал MTV.

Отмечается, что первой целью вторжения Израиля может стать создание 20-километровой буферной зоны внутри южного Ливана.

В то же время Reuters со ссылкой на источник пишет, что ливанская армия отступает с позиций на южной границе с Израилем. Уточняется, что ливанские силы находятся уже, как минимум, в пяти километрах к северу от границы.

До этого CBS News со ссылкой на источник сообщил о возможном начале израильской наземной операции в Ливане в течение ближайших нескольких часов. По данным телеканала, Тель-Авив в понедельник, 30 сентября, уведомил Вашингтон о намерении начать ограниченное наземное вторжение в Ливан в ближайшие часы.

При этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) затруднилась ответить журналистам на вопрос о проведении в Ливане крупных наземных операций. Там сообщили, что «все варианты рассматриваются».

 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле озабочены повышением риска начала большой войны на Ближнем Востоке после убийства Израилем лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

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