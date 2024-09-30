В Кремле оценили риски войны на Ближнем Востоке после убийства лидера «Хезболлы»

Российская сторона осудила атаку Израиля на главу шиитского движения.

Убийство лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы повышает риски начала большой войны на Ближнем Востоке. Об этом 5-tv.ru рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

«Как весьма высокие риски (начала войны на Ближнем Востоке. — Прим. ред.). Российская сторона осуждает подобные действия», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что убийство Израилем лидера движения «Хезболла» привело к значительной дестабилизации обстановки в регионе. Песков указал, что удары ЦАХАЛ по жилым районам Ливана приводят к огромным человеческим жертвам среди населения.

«И неизбежно повлечет уже гуманитарную катастрофу. Такую же, как мы наблюдаем в Газе», — отметил Песков.

Он заявил, что последствия ударов по Ливану не способны оставить Россию безучастной. Более того, подобные атаки также вызывают крайнюю озабоченность в Кремле.

Пресс-служба ЦАХАЛ 28 сентября сообщила о ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Уточнялось, что он был убит при ударе по командному центру организации в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября.

Российский МИД осудил убийство Насраллы, назвав его политическим и возложив на Израиль ответственность за последующую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 100 человек погибли за сутки в Ливане из-за обстрелов ЦАХАЛ.