В Кремле оценили риски войны на Ближнем Востоке после убийства лидера «Хезболлы»

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 22 0

Песков: смерть лидера «Хезболлы» может грозить большой войной на Ближнем Востоке

Фото, видео: Hussein Malla/ТАСС; 5-tv.ru

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Российская сторона осудила атаку Израиля на главу шиитского движения.

Убийство лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы повышает риски начала большой войны на Ближнем Востоке. Об этом 5-tv.ru рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

«Как весьма высокие риски (начала войны на Ближнем Востоке. — Прим. ред.). Российская сторона осуждает подобные действия», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что убийство Израилем лидера движения «Хезболла» привело к значительной дестабилизации обстановки в регионе. Песков указал, что удары ЦАХАЛ по жилым районам Ливана приводят к огромным человеческим жертвам среди населения.

«И неизбежно повлечет уже гуманитарную катастрофу. Такую же, как мы наблюдаем в Газе», — отметил Песков.

Он заявил, что последствия ударов по Ливану не способны оставить Россию безучастной. Более того, подобные атаки также вызывают крайнюю озабоченность в Кремле.

Пресс-служба ЦАХАЛ 28 сентября сообщила о ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Уточнялось, что он был убит при ударе по командному центру организации в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября.

Российский МИД осудил убийство Насраллы, назвав его политическим и возложив на Израиль ответственность за последующую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 100 человек погибли за сутки в Ливане из-за обстрелов ЦАХАЛ.

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