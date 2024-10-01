Примеряют роли животных: что такое квадробика и почему она стала популярна среди детей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Квадробика стала популярна среди детей

Примеряют роли животных: что такое квадробика и почему она стала популярна среди детей

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Это увлечение представляет собой гибрид спорта и игры с перевоплощением.

Специалисты интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда проанализировали объемы продаж на амуницию и снаряжение и выяснили, какое хобби наиболее популярно среди молодежи. Результаты исследования сообщил журнал Forbes.

Оказалось, что больше всего подростков привлекает квадробика — это гибрид спорта и игры с переодеванием. Другими словами, молодежь перевоплощается в различных животных и выполняет разные упражнения и трюки. Только за минувшее лето продажи масок, накладных хвостов, носков и перчаток, изображающих звериные лапы, выросли в 12 раз. Диапазон цены за купленное снаряжение начинался от 100 рублей и доходил до пяти-шести тысяч рублей.

При этом интерес к хоббихорсингу, непризнанному в России виду спорта, имитирующему верховую езду с помощью деревянной палки, снизился на 22%. Это подтвердили продажи хорсов, а также попонов, недоуздков, уздечек и барьеров для скачек. Однако те, кто купили амуницию, отдавали от 800 рублей до 22 тысяч рублей.

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