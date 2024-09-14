«Нужно наполнять жизнь смыслом»: звезды рассказали о своих занятиях вне работы

Смотря на такой загруженный график артистов, тяжело предположить, чем они могут заниматься, помимо работы. Но звезды решили нас не томить и рассказали корреспонденту 5-tv.ru, как они проводят свободное время.

Мария Мельникова, например, все свое свободное от семейных забот и карьеры время, продолжала идти за своей мечтой стать чемпионкой мира по бальным танцам. По ее словам, это то, что всегда двигало ею. Артистка на протяжении 15 лет упорно и усердно шла к поставленной цели и вот — дошла!

«Я закрыла свои детские мечты и мне очень нравится, что, будучи уже взрослым, ты можешь сделать и воплотить в жизнь то, что ты не мог в детстве или в юности, не важно. В целом, закрывать свои мечты и наполнять свою жизнь каким-то смыслом, какими-то эмоциями, впечатлениями, мне кажется, самое важное», — делится супруга Мота.

А вот у самого автора хита «Капкан» все куда проще. Кажется, его вовсе не волнует никакая другая жизнь, кроме семьи и музыки. Матвей мельников признался, что его целью с детства было стать человеком-пауком, но до сих пор не удалось воплотить желаемое в реальность.

«Я мечтал стать человеком-пауком. Но, видимо, мне нужно больше, чем 15 лет», — смеясь, рассказывает Мот.

Но у Григория Лепса интересы другие. Артист признался, что его самое главное хобби — зарабатывать деньги. К слову, с певцом солидарен и сам Мот.

«Самое основное хобби — это зарабатывать бабки», — добавил Лепс.

Что касается Яны Рудковской, то тут все намного проще. Продюсер рассказала, что в свободное время любит тратить деньги. Кажется, мы нашли идеальный тандем — кто-то зарабатывает, кто-то тратит. Предприниматель отметила, что это ей поднимает настроение и в такие моменты она чувствует, что все трудности стоят того. Однако, настроение покупками ей поднимают и окружающие.

«У меня — все потратить. Есть одна сумка, которую мне подарила очень серьезная женщина, она миллиардер, живет в Лондоне и она вдова очень серьезного человека. Она мне подарила сумку за семь миллионов», — добавила Рудковская.

А Регина Тодоренко поделилась, что свободным временем практически не обладает, поэтому ей тяжело реализовать внутренние желания. Она призналась, что была бы не против поучаствовать в том же турнире по бальным танцам, но приглашений пока не было.

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