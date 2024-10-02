ФСБ задержала 39 радикалов, склонявших детей к насилию по указанию Украины

|
Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Девять из них — подростки, которые готовили вооруженные нападения в образовательных учреждениях.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские силовики по всей стране задержали 39 радикалов, которые склоняли детей и подростков к насилию в отношении представителей госорганов, одноклассников и учителей. Кураторы с Украины готовили своих подопечных через мессенджер Discord. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что силовики провели в 78 регионах РФ оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в отношении 252 участников деструктивных сообществ в интернете. В их числе — 156 несовершеннолетних.

«В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей», — говорится в сообщении.

Из числа задержанных установлена причастность девяти подростков к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в людных местах. У них уже изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также символику и пропагандистские материалы террористов.

Сотрудники ФСБ выявили, что задержанные общались через Discord с украинскими кураторами. В переписке были найдены инструкции по ведению диверсий и терактов, изготовлению и применению средств террора, а еще планы подготовки нападений с оружием. Силовики и правоохранители продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Севастополе арестовали россиянок по подозрению в работе на разведку Украины. Им были предъявлены обвинения по уголовной статье. Девушки заключены под стражу на время ведения следствия.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
93.36
0.14 103.65
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:40
«Уходит целая эпоха»: продюсер Пригожин высказался о смерти Добрынина
2:20
«Весь в волдырях и прыщах»: Киркоров рассказал о съемках в новом фильме
2:00
ФСБ задержала 39 радикалов, склонявших детей к насилию по указанию Украины
1:39
Прямое попадание: как спецназ России ликвидирует боевиков ВСУ в зоне СВО
1:18
Рютте вместо Столтенберга: как проходила передача поста генсека в НАТО
0:58
Ограниченная операция: чем для всего региона могут обернуться действия Израиля в Ливане

Сейчас читают

Мужское и женское сердце: в чем различие, у кого бьется чаще и быстрее изнашивается
«Страна жила с его песнями 50 лет»: Лев Лещенко о смерти Вячеслава Добрынина
«Это будет смертельным походом»: последние новости о начале операции Израиля в Ливане
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2