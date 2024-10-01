В Севастополе арестовали россиянок по подозрению в работе на разведку Украины

Двух россиянок задержали в Севастополе по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, девушки с прошлого года собирали и передавали Украине информацию о военных объектах России. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) указали, что обе гражданки России работали по заданию запрещенной в РФ организации. Последняя была связана с Главным управлением (ГУ) разведки Министерства обороны Украины, отметили правоохранители.

Сообщается, что против двоих россиянок возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Ленинский районный суд города также вынес решение по заключению девушек под стражу на время ведения следствия.

В этом же месяце готовившего теракт агента Украины из Севастополя приговорили к 16 годам тюрьмы. Он собирался устроить диверсию на транспортной инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Крыму суд приговорил украинского шпиона к 14 годам лишения свободы.