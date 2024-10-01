Сооснователь журнала Doxa* внесен в перечень террористов и экстремистов

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

Само издание сперва было признано нежелательным, а затем включено в реестр иноагентов.

Сооснователь журнала Doxa* внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сооснователь журнала Doxa* Армен Арамян** внесен в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росинформинг. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Арамяну было предъявлено обвинение по статьям «Призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма» и «Распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ». Он объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.

Само же издание, деятельность которого сперва была признана нежелательной на территории России, а затем отнесена к деятельности СМИ, выполняющего функцию иностранного агента, изобличили в начале 2024 года.

«Генпрокуратура поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории РФ деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации», — сообщал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего президента Украины Петра Порошенко** и его сына внесли в список террористов и экстремистов.

* — организация, выполняющая функцию иностранного агента в РФ

** — внесены в перечень террористов и экстремистов Росинформинга

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
93.22
0.51 104.17
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Душила изнутри: в Тюмени врачи удалили женщине огромную щитовидную железу
19:02
Дворец стоит на ушах: принцесса Беатрис и ее супруг объявили о пополнении в семье
18:56
Названы имена погибших при крушении Ми-8 в Пакистане россиян
18:42
До 2050 года: Путин обсудил с главой Минэнерго энергетическую стратегию
18:30
«Она все знает»: Бейонсе затравили за причастность к секс-скандалу P. Diddy
18:11
«Интересная история»: Расторгуев вспомнил, как композитор Добрынин начал петь

Сейчас читают

Мужское и женское сердце: в чем различие, у кого бьется чаще и быстрее изнашивается
Проведена операция: появились подробности о состоянии актера Василия Ливанова
«Жизнь не только майский день»: судьба, успех и секреты Вячеслава Добрынина
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения