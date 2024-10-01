Дворец стоит на ушах: принцесса Беатрис и ее супруг объявили о пополнении в семье

Во дворце первые несколько месяцев интересное положение Беатрис хранили в тайне.

Счастливые вести доносятся из Букингемского дворца: принцесса Беатрис вместе с мужем, Эдуардо Мапелли-Моцци готовятся стать родителями во второй раз. Счастливым известием супружеская чета поделилась в соцсетях в начале недели.

«Ее королевское величество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить, что они ожидают рождения своего второго ребенка в начале весны», — говорится в публикации, размещенной в официальном аккаунте королевской семьи.

Для Беатрис и ее супруга рождение малыша станет долгожданным событием: планируется, что одиннадцатый наследник на королевский престол появится на свет весной. Пол малыша любимая внучка Елизаветы II и дочь принца Эндрю пока держит в секрете, но известно, что скорее всего, речь идет о мальчике. Для супругов возможное появление сына — очень долгожданное: Беатрис не единожды признавалась, что мечтала бы на себе испытать, каково это — воспитывать мальчика.

Совместно Мапелли-Моцци и Беатрис уже воспитывают дочь Сиенну — не так давно девочке стукнуло три года. Кроме того, у мужчины есть сын Вулфи от предыдущих отношений, который называет Беатрис мамой, но биологического родства у них нет.

Одним из первых о грядущем прибавлении в семье узнал король Карл III. По информации The Daily Mail, сын Елизаветы прибывает в приподнятом расположении духа и «с нетерпением ждет родов и возможности понянчить нового члена семьи».

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