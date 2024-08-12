«Тоже будет страдать»: принцесса Беатрис переживает, что ее болезнь унаследует дочь

Внучке Елизаветы II пришлось несладко с этим недугом. Поэтому она бы не хотела подобный судьбы своему ребенку.

Внучка Елизаветы II — принцесса Беатрис Йоркская — рассказала о переживаниях за здоровье своей дочери Сиенны Элизабет Мапелли-Моцци. Ее тревожит то, что девочке может передаться наследственное заболевание — дислексия.

«Как двум дислексикам, нам предстоит выяснить, есть ли у нашего ребенка дислексия и как лучше всего его поддержать. Но если она тоже будет страдать дислексией, то здорово, что мы можем помочь ресурсами», — призналась принцесса Беатрис в интервью ведущей подкаста «Уроки дислексического мышления» Кейт Григгс.

Сейчас девочке еще не исполнилось и трех лет, поэтому распознать болезнь невозможно. Возможный недуг можно будет увидеть, когда малышка начнет по слогам разговаривать.

Сама принцесса Беатрис с этой болезнью живет с самого рождения. Чтобы не было пересудов, королевская семья целых 17 лет скрывала от публики недуг. Но в один момент внучка Елизаветы II рассказала правду. Вместо жалоб на тяжелую жизнь она заявила, что эта болезнь помогает жить по-другому, чувствовать и делать какие-то дела.

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