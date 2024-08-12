«Тоже будет страдать»: принцесса Беатрис переживает, что ее болезнь унаследует дочь

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 225 0

Принцесса Беатрис выразила опасения, что ее болезнь унаследует дочь

«Тоже будет страдать»: принцесса Беатрис переживает, что ее болезнь унаследует дочь

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Внучке Елизаветы II пришлось несладко с этим недугом. Поэтому она бы не хотела подобный судьбы своему ребенку.

Внучка Елизаветы II — принцесса Беатрис Йоркская — рассказала о переживаниях за здоровье своей дочери Сиенны Элизабет Мапелли-Моцци. Ее тревожит то, что девочке может передаться наследственное заболевание — дислексия.

«Как двум дислексикам, нам предстоит выяснить, есть ли у нашего ребенка дислексия и как лучше всего его поддержать. Но если она тоже будет страдать дислексией, то здорово, что мы можем помочь ресурсами», — призналась принцесса Беатрис в интервью ведущей подкаста «Уроки дислексического мышления» Кейт Григгс.

Сейчас девочке еще не исполнилось и трех лет, поэтому распознать болезнь невозможно. Возможный недуг можно будет увидеть, когда малышка начнет по слогам разговаривать.

Сама принцесса Беатрис с этой болезнью живет с самого рождения. Чтобы не было пересудов, королевская семья целых 17 лет скрывала от публики недуг. Но в один момент внучка Елизаветы II рассказала правду. Вместо жалоб на тяжелую жизнь она заявила, что эта болезнь помогает жить по-другому, чувствовать и делать какие-то дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дочери Кейт Миддлтон Шарлотте придется жить в специнтернате.

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.99
1.43 95.18
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:03
В России резко упали цены на готовое жилье
9:50
Вредный овощ: названа главная опасность кабачков с огорода
9:36
Все по ГОСТу: каким будет национальный стандарт для блогеров
9:33
Больше десяти сел остались без света в Белгородской области
9:22
Магнитная буря накрыла Землю: сколько будет длиться и как позаботиться о своем здоровье
9:11
Османы снова захватывают: что заставляет женщин влюбляться в турецкие сериалы

Сейчас читают

«Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару
Молодожены Харламов и Ковальчук уже планируют детей: «Мы над этим работаем»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака