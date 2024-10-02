Агрессия, прожорливость и стресс: когда хозяевам животных стоит обращаться к зоопсихологу

В некоторых случаях питомцам может понадобиться помощь специалистов.

Если поведение домашнего животного резко изменилось, необходимо обратиться к зоопсихологу. Об этом пишет KP.RU.

Важно знать, что зоопсихологи — это не кинологи. Они не занимаются дрессировкой животных. Они изучают и анализируют их поведение и факторы, с ним связанные. Причем, нормы здесь нет, ведь какая-то собака, например, постоянно лает, а какая-то ведет себя более тихо.

Задуматься стоит, если питомец начинает вести себя атипично: становится слишком агрессивным или чересчур спокойным, начинает отказываться от еды или поглощает все подряд. Также нужно обращать внимание, если животное стало слишком «разговорчивым».

«Избыточная вокализация — как раз одна из самых частых проблем, с которой ко мне обращаются. Наряду с агрессивным поведением, нечистоплотностью питомца, нарушением пищевого поведения или нанесения вреда себе самому», — говорит зоопсихолог Мирослав Волков.

Специалисты отмечают: чем раньше хозяин животного обратится за помощью, тем лучше. Гораздо проще будет понять причину странного поведения любимца. Иногда животное таким образом реагирует на изменения состава семьи, в том числе рождение ребенка. Не исключены и проблемы со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Калуге из зоопарка украли двух кенгурят.