Из-за ветра распространяется не только пламя, но и едкий дым от пожаров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Природные пожары охватили сразу 25 российских регионов. Горят леса и степи.

В Воронежской области сухая растительность вспыхнула в населенном пункте. Пламя подходит вплотную к жилым домам. Огонь тушат с земли и воздуха. На подавление пламени направили вертолет Ми-8.

Применяют авиацию и в Ростовской области. Здесь возле одного из сел загорелся камыш. Справиться с пожаром мешает сильный ветер. Его порывы разносят не только огонь, но и едкий дым.

В это же время под Самарой горит большой участок болотистой местности. С огнем борются более 200 человек.

Еще шесть регионов на юге России страдают от мощной пыльной бури.

Ранее 5-tv.ru писал, что в одном из сел Рязанской области сгорели десять домов, а сильнейший ветер обрывал линии электропередачи. В конце сентября в регионе был объявлен самый высокий — пятый — класс пожарной опасности. К тушению огня под Рязанью была привлечена, в том числе и авиация.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
93.36
0.14 103.65
-0.52
Звезды на страже финансов: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 20...

Последние новости

10:33
«Для них это сюрприз»: адвокат Гордон прокомментировала обыск в доме Чекалиных
10:20
В «Хезболле» сообщили о прямом столкновении с израильской пехотой в Ливане
10:02
Гранатометы и сотни снарядов: в ДНР нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами
9:48
В октябре Землю ждут сразу три мощные магнитные бури
9:35
Против блогеров Чекалиных возбудили новое уголовное дело
9:32
США начнут терять миллиарды долларов в день из-за забастовки грузчиков

Сейчас читают

Мужское и женское сердце: в чем различие, у кого бьется чаще и быстрее изнашивается
Огненное кольцо судьбы: чем опасно солнечное затмение 2 октября 2024
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения