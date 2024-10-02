Атака ВСУ на Белгородскую область: один человек погиб, несколько ранены

Среди пострадавших, по предварительным данным, двое детей.

Житель Белгородской области получил ранения при атаке украинского дрона. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю водителя грузовика в Селе Черемошное. Машина полностью сгорела, а мужчину за рулем посекло осколками.

«Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали всю необходимую помощь», — сообщил Гладков.

Также при атаке ВСУ по мирным населенным пунктам региона смертельные ранения получил житель села Крапивное в Шебекино. Он скончался на месте до прибытия скорой помощи. Предварительно, различные травмы, в том числе минно-взрывные получили четверо местных жителей, двое из них — дети.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики атаковали Белгородскую область. Под удар беспилотников ВСУ попало село Тишанка.