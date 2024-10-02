Три детеныша за неделю: что грозит похитителям кенгурят из российских зоопарков

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 35 0

Адвокат Лунев: похитителям кенгурят грозит до 10 лет лишения свободы

Три детеныша за неделю: что грозит похитителям кенгурят из российских зоопарков

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer

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Поиском зверьков занимаются волонтеры и следователи.

Неизвестные похитили из двух российских зоопарков трех детенышей кенгуру. О том, какое наказание грозит злоумышленникам, в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил адвокат Даниил Лунев.

«Наказания по каждой из статей будут складываться. Поэтому окончательный срок может достичь десяти лет лишения свободы», — объяснил юрист.

Сперва стало известно, что из ярославского зоопарка пропал кенгуренок по кличке Крош. Сотрудники зоосада терялись в догадках — как зверек мог сбежать и добровольно оторваться от матери в таком возрасте. Позже стало ясно, что Кроша похитили. Кроме того, позднее из зоопарка в Калуге пропали еще двое кенгурят.

По информации экспертов, рыже-серых валлаби на черном рынке можно продать за 400 тысяч рублей. При этом похитители вряд ли знали о том, что за детенышами кенгуру нужен специальный уход, без которого они могут погибнуть. Если это произойдет, то преступников будут судить по двум статьям — о краже и жестоком обращении с животными.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Поиском зверьков занимаются волонтеры и следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Калуге из зоопарка украли двух кенгурят.

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