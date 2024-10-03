Обрушилась стена: в загоревшемся в Хабаровске театре прогремел взрыв
В загоревшемся в Хабаровске театре прогремел взрыв и обрушилась стена
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
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Что происходит на месте ЧП?
Пожарные продолжают ликвидировать возгорание в хабаровском краевом музыкальном театре. По последним данным МЧС, огонь распространился на площади четыре тысячи квадратных метров.
Произошло обрушение фасада и наружной стены. Кроме того, при тушении пожара в здании произошел взрыв четырех баллонов с газом.
Известно, что в момент происшествия в театре находились три человека, эвакуировались до прибытия пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о пострадавших в пожаре в ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы.
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