Обрушилась стена: в загоревшемся в Хабаровске театре прогремел взрыв

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 56 0

В загоревшемся в Хабаровске театре прогремел взрыв и обрушилась стена

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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Что происходит на месте ЧП?

Пожарные продолжают ликвидировать возгорание в хабаровском краевом музыкальном театре. По последним данным МЧС, огонь распространился на площади четыре тысячи квадратных метров.

Произошло обрушение фасада и наружной стены. Кроме того, при тушении пожара в здании произошел взрыв четырех баллонов с газом.

Известно, что в момент происшествия в театре находились три человека, эвакуировались до прибытия пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о пострадавших в пожаре в ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы.

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