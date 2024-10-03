Поколение фастфуд-контента: зумеры смотрят видео на двойной скорости

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 37 0

Зумеры чаще остальных смотрят видео на скорости X2

Поколение фастфуд-контента: зумеры смотрят видео на двойной скорости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Исследователи опросили зумеров, миллениалов, представителей поколения X и более взрослых людей.

Самые юные интернет-пользователи предпочитают смотреть короткие видео, ускоряя их до X2, однако они пользуются функцией фонового режима гораздо реже, чем представители старшего поколения. Аналитики «VK Видео» провели исследование и выяснили, как люди разных возрастов предпочитают потреблять видеоконтент.

Длинна роликов

Чем старше пользователи, тем более продолжительный видеоконтент они готовы смотреть. Зумеры предпочитают ролики длительностью не более пяти минут. Миллениалы (25-34 года) чаще выбирают контент продолжительностью 20-30 минут, тогда как поколение Х (35-44 года) в среднем смотрят видео до 60 минут. Старшее поколение (45 лет и старше) отдает предпочтение длительному просмотру: 37% опрошенных выбирают видео от одного до двух часов.

Режим X2 и фоновый режим просмотра

Зумеры чаще остальных используют опцию ускоренного режима просмотра — каждый третий из них использует скорость 2X. Миллениалы применяют эту функцию реже, а представители поколения Х и люди старше 45 лет почти не используют ускорение.

Фоновый просмотр видео показал обратный тренд — он оказался популярным форматом потребления у старшего поколения пользователей: почти треть опрошенных в возрасте 35-55 лет (поколение Х и старше) практически всегда включает видео, занимаясь другими делами. Зумеры и миллениалы реже отвлекаются на постороннюю деятельность, в фоновом режиме они смотрят половину от всего видеоконтента.

Качество картинки

Зумеры и миллениалы придают большое значение качеству видео — треть опрошенных предпочитает контент в высоком разрешении. С возрастом требования к качеству снижаются: 38% россиян старше 45 лет готовы смотреть видео любого разрешения, главное для них — быстрая загрузка. Для миллениалов этот фактор также менее важен.

Самым популярным устройством для просмотра видео стал смартфон — его выбирают 58% зумеров, 35% миллениалов и почти треть людей из поколения Х (31%). Только респонденты старше 45 лет чаще выбирают для просмотра видео SMART TV (47%).

Присутствие узнаваемого блогера в видеоконтенте имеет наибольшее значение для зумеров (36%). Чем старше респонденты, тем меньше на них влияет фактор наличия медийного автора: пользователи старше 25 лет чаще ориентируются на личный интерес к теме, а не на медийность участников ролика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «VK Видео» назвали самым используемым российским видеосервисом.

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