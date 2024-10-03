Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, а также скопления боевиков ВСУ и их военной техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесен с применением оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

«Нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146-ти районах», — говорится в сообщении.

Российские войска также за минувшие сутки сбили четыре ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS, а еще 144 украинских дрона, включая 122 за пределами зоне проведения СВО.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Войска РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что артиллеристы устроили боевикам ВСУ огневую карусель на южно-донецком направлении. Российские войска не дают противнику продыху на поле боя.