Волочкова о состоянии Успенской: «Лежит под капельницей и просит помолиться»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 44 0

Волочкова: Успенская оказалась под капельницей после пропажи дочери

Волочкова о состоянии Успенской: «Лежит под капельницей и просит помолиться»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артистка находится в состоянии бреда после исчезновения дочери.

Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года» Любовь Успенская оказалась под капельницей, когда узнала о пропаже своей дочери Татьяны Плаксиной. Об этом в беседе с VOICE рассказала заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова.

Певица сообщила о пропаже дочери 2 октября. После этого в интернете появилось множество теорий о возможном нахождении 34-летней женщины. В том числе предполагалось, что Плаксину могли похитить и увезти в Израиль, поскольку сама Успенская неоднократно выражала поддержку СВО и посещала новые регионы.

«Она подтвердила, что Таню вывезли из страны. Сейчас Люба находится под капельницами и просит меня пойти в храм помолиться. Я верующий человек, конечно, я пойду сейчас и сделаю это. Она реально не знает, где ее дочь, и пребывает в шоке», — рассказала Волочкова.

По словам балерины, сейчас Успенская находится в состоянии стресса, отчаяния и бреда.

Ранее 5-tv.ru передавал слова директора Любови Успенской о том, что дочь артистки нашлась.

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