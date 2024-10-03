Волочкова о состоянии Успенской: «Лежит под капельницей и просит помолиться»

Артистка находится в состоянии бреда после исчезновения дочери.

Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года» Любовь Успенская оказалась под капельницей, когда узнала о пропаже своей дочери Татьяны Плаксиной. Об этом в беседе с VOICE рассказала заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова.

Певица сообщила о пропаже дочери 2 октября. После этого в интернете появилось множество теорий о возможном нахождении 34-летней женщины. В том числе предполагалось, что Плаксину могли похитить и увезти в Израиль, поскольку сама Успенская неоднократно выражала поддержку СВО и посещала новые регионы.

«Она подтвердила, что Таню вывезли из страны. Сейчас Люба находится под капельницами и просит меня пойти в храм помолиться. Я верующий человек, конечно, я пойду сейчас и сделаю это. Она реально не знает, где ее дочь, и пребывает в шоке», — рассказала Волочкова.

По словам балерины, сейчас Успенская находится в состоянии стресса, отчаяния и бреда.

Ранее 5-tv.ru передавал слова директора Любови Успенской о том, что дочь артистки нашлась.