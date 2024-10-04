«Мы счастливы»: Лана Дель Рей впервые рассказала о супруге после свадьбы

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 23 0

Лана Дель Рей впервые рассказала о супруге после свадьбы

«Мы счастливы»: Лана Дель Рей впервые рассказала о супруге после свадьбы

Фото: www.globallookpress.com/imageSPACE

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Певица вышла замуж за охотника на аллигаторов.

Певица Лана Дель Рей в недавнем интервью назвала своего новоиспеченного мужа Джереми Дюфрена единственным и неповторимым. Эти слова вызвали бурю эмоций у поклонников, пишет  портал US Weekly.

Артистка ответила на комментарий подписчика под видео, которое она сняла вместе со своим супругом. В своем сообщении она выразила искреннюю любовь к мужу.

«Джереми — единственный и неповторимый. Он потрясающий, и мы очень счастливы вместе», — написала Дель Рей.

Бывшая невеста Дюфрена, Келли Уэлш, поделилась своими впечатлениями о браке певицы и своего экс-партнера. Она рассказала, что они были помолвлены 12 лет, но так и не узаконили отношения, а на певице он женился спустя месяц. Несмотря на это, Келли искренне рада за него и желает паре счастья.

Поклонники с нетерпением ожидают, как сложится семейная жизнь Ланы Дель Рей и Джереми Дюфрена. Они надеются, что их любимая звезда будет всегда счастлива в браке с охотником на аллигаторов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лана Дель Рей тайно вышла замуж. Ее избранник старше на 17 лет.

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