Сергей Собянин назвал три самых посещаемых музея ВДНХ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Пять тысяч мероприятий провели за лето на ВДНХ.

Сергей Собянин назвал три самых посещаемых музея ВДНХ

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В этом году ВДНХ исполнилось 85 лет. Только за лето ее посетили девять миллионов гостей, здесь провели пять тысяч концертов, фестивалей, спортивных и образовательных мероприятий. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Большой популярностью у туристов пользовался Музейный город ВДНХ. Его гостями стали свыше миллиона человек. В тройку самых посещаемых музеев вошли «Атом», «Космонавтика и авиация» и «Макет Москвы».

Также летом появились экскурсии на электрокарах. Посетители могли воспользоваться тремя маршрутами: отправиться на обзорную экскурсию с гидом или аудиогидом (с индивидуальным погружением в историю ВДНХ) либо стать участником «Ботанического путешествия» по территории выставки и Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина.

Помимо этого, проходили групповые пешеходные экскурсии — в общей сложности их провели для гостей 4,5 тысячи раз.

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