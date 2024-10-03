Рояль и десятки миллионов рублей: кто получит наследство покойного Добрынина

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 29 0

Адвокат Жорин: на наследство Добрынина претендуют наследники первой очереди

Рояль и десятки миллионов рублей: кто получит наследство покойного Добрынина

Фото: www.globallookpress.com/Evguenii Matveev

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Внебрачный сын артиста может потеснить других родственников.

Земельный участок под Москвой и рояль покойного композитора Вячеслава Добрынина могут достаться его жене или детям. Об этом URA.RU рассказал адвокат Сергей Жорин.

«При наличии наследников первой очереди все делится между ними», — объяснил правозащитник.

Жорин отметил, что, в первую очередь, на наследство претендуют его жена Ирина и 46-летняя дочь Екатерина. Причем последняя замужем за телеоператором Шейном Макгаффи и живет вместе с ним в США. Имущество делится между супругой и ребенком в равных долях, если Добрынин не оставил завещания.

Альберт Штефан, внебрачный сын артиста, внезапно обнаружился в прошлом году. Адвокат пояснил, что его родство с Добрыниным официально не установлено, при этом сам мужчина не заявлял о своих правах. По мнению эксперта, сын артиста и мать вероятного наследника не могут претендовать на имущество, но есть нюанс.

Адвокат предупредил, что Штефан может попробовать установить родство через суд, потеснив наследников. В этом случае он будет претендовать на дом артиста, построенный на берегу Озернинского водохранилища — именно там Добрынин играл на своем рояле, радуя гостей. Причем стоимость дома оценивается как минимум в 30 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что говорят коллеги об умершем после третьего инсульта Вячеславе Добрынине.

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