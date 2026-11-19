Грандиозным праздником классического искусства в Петербурге сегодня завершится V Всероссийский музыкальный конкурс. На сцену концертного зала знаменитой Мариинки выйдут победители и финалисты сразу в нескольких номинациях. В этом году на участие было подано несколько сотен заявок. В итоге до прослушивания удалось добраться единицам.

Их мастерство оценивали музыканты с мировым именем. Выступления молодых дарований, о которых совсем скоро узнает вся страна, услышала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Выступать с симфоническим оркестром, в старейшей Филармонии страны! Мечта любого академического музыканта. А Михаилу Васильеву всего 16! И он уже в финале V Всероссийского музыкального конкурса.

«Было мечтой исполнить первый концерт Шостаковича в Филармонии имени Дмитрия Дмитриевича. Очень волнительно, конечно, в финале выступать, еще и первым. Адреналина очень много!» — сказал финалист V Всероссийского музыкального конкурса в номинации «виолончель» Михаил Васильев.

Это самое престижное творческое состязание страны. Оно продолжает традиции Всесоюзного музыкального конкурса, который подарил миру, например, Образцову, Ростроповича и Темирканова.

«От одних этих имен дыхание перехватывает! Я думаю, что Всероссийский конкурс — это очень, очень неоценимый опыт для молодых ребят, которые станут победителями и которые пока не окажутся среди победителей», — сказал профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России Кирилл Родин.

Новый цикл конкурса, это четыре года, открывают шесть номинаций. Пианисты и скрипачи состязались в Москве, а виолончелисты, духовики и сольные исполнители встретились в Петербурге.

Лучшие молодые музыканты страны, легендарные сцены Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе и впервые — Николаевский дворец, который в XIX веке принадлежал династии Романовых. Теперь это одна из площадок Санкт-Петербургского Дома Музыки.

Из 380 желающих из разных регионов на конкурс попала лишь половина. В номинации «виолончель» участников всего 24. Каждое их движение оценивают выдающиеся деятели российской культуры, артисты и педагоги. А председатель жюри в этой номинации — художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома Музыки, всемирно известный виолончелист, народный артист России Сергей Ролдугин.

«В первом туре нужно было техническое совершенство, и этого было сравнительно достаточно, чтобы, знаете, пройти во второй тур, остаться в обойме. То сейчас недостаточно этого, а теперь требуется использование этих технических навыков, совершенства, чтобы раскрыть замысел композитора, а это гораздо более сложная задача», — сказал народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома Музыки Сергей Ролдугин.

Три конкурсных этапа: нервы музыкантов — как эти струны.

«Волнительно, естественно. Самое главное правило — это не смотреть на членов жюри», — сказал участник V Всероссийского музыкального конкурса в номинации «виолончель» Даниил Прокофьев.

И вот самое волнительное испытание для шестерых лучших — финал. Нужно прекрасно ориентироваться в партитуре, знать каждый голос в оркестре.

— Как замечательно, что вы являетесь свидетелями рождения новых имён. На этой сцене блистали лучшие артисты мира, теперь на ней стоят наши лауреаты.

Но победитель, конечно, один. 20-летний Ярослав Шмидт — воспитанник Московской консерватории имени Чайковского.

«Готовился, но не ожидал. Премии на конкурсах, они помогают двигаться дальше к музыке, дают знакомства новые, связи, концерты», — сказал лауреат первой степени V Всероссийского музыкального конкурса в номинации «виолончель» Ярослав Шмидт.

А еще это билет на мировую сцену! Лауреаты первых премий примут участие в XVIII Международном конкурсе имени Петра Ильича Чайковского без отборочных испытаний. Он состоится в следующем году.

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