Актера Александра Збруева экстренно госпитализировали

Народного артиста РСФСР Александра Збруева экстренно госпитализировали. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сообщается, что актера доставили в больницу имени С. П. Боткина. Сегодня утром Збруев почувствовал себя плохо, стал задыхаться. Медики приняли решение о необходимости госпитализировать артиста. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей.

В конце сентября сообщалось о госпитализации дочери артиста. Наталья Збруева поступила в клинику с симптомами отравления - она выпила таблетки, после чего почувствовала себя плохо.

Сам Александр Збруев тоже проходит лечение в одной из столичных больниц. Осенью в 2022 году даже появлялись слухи о смерти актера, которые оказались фейком. У актера были проблемы с артериальным давлением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР Александра Збруева орденом Александра Невского. Актер также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени за вклад в развитие культуры и искусства.