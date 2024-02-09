Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Путин наградил Збруева орденом Александра Невского

Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Актер удостоился почетного звания за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР Александра Збруева орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича», — указано в документе.

Актер родился 31 марта 1938 года в Москве. После школы пошел в Щукинское училище, его мастером был Владимир Этуш. В «Ленкоме» — тогда он назывался Московским театром имени ленинского комсомола — он служит с 1961-го. За это время он сыграл свыше десятки ролей.

Успех в кино пришел в 1962-м, когда Збруева взяли в фильм «Младший брат». Потом были «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс», «Бедная Саша», и многие другие — почти 70 кинопроектов.

Помимо ордена Александра Невского Збруев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени за вклад в развитие культуры и искусства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую пенсию получает Александр Збруев.

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