«Мне будет очень не хватать»: Укупник посетил прощание с Добрыниным

Заслуженный артист выразил свои соболезнования всем близким и поклонникам певца.

Заслуженный артист России Аркадий Укупник посетил похороны легендарного эстрадного певца Вячеслава Добрынина, которые состоялись сегодня на столичном Троекуровском кладбище.

Корреспондент 5-tv.ru смог узнать, какие эмоции в этот траурный день испытывает музыкант в связи с кончиной своего близкого друга.

«Никакие слова не смогут помочь горю близких, горю людей, которые его любили, горю миллионов, с которыми останутся его песни. Мне будет не хватать, как он всегда говорил мне: „Аркашка, привет“. Вот слова „Аркашка“ мне будет очень не хватать», — печально прокомментировал Укупник уход из жизни Добрынина.

Недавно Укупник уже общался с корреспондентами 5-tv.ru, рассказав о том, что считает русский народ и русский менталитет уникальными и неповторимыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец и музыкант России Александр Маршал также попрощался с Вячеславом Добрыниным.