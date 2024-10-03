«Нужно родиться»: Укупник рассказал об особенностях русского менталитета

Артист отметил, что ему сложно подобрать слова, чтобы описать всю широту души народа РФ.

Русский менталитет поймут только те, кто родился в России. Об этом заявил заслуженный артист РФ Аркадий Укупник в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Особенности национальной больницы».

«Нужно родиться здесь — в России. Я лично родился в Советском Союзе. Здесь одним словом не скажешь», — считает певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэпер ST заявил о сопричастности к воссоединению Донбасса с РФ. Автор хита «Дай ему сил» принял участие в концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

Год назад, 30 сентября 2022 года, президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении регионов в состав России после проведенных референдумов, длившихся с 23 по 27 сентября. В ЛНР за присоединение проголосовало 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.