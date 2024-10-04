«Теплые отношения»: Генпрокуроры РФ и Армении подписали программу сотрудничества

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 45 0

Генпрокуроры России и Армении подписали программу сотрудничества

Фото, видео: 5-tv.ru

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Игорь Краснов и Анна Вардапетян встретились в Ереване.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и его коллега из Армении Анна Вардапетян подписали восьмую программу сотрудничества между странами в рамках 34-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП).

В начале мероприятия Краснов выразил благодарность армянским коллегам и самой Вардапетян за гостеприимство и высокий уровень организации заседания.

«Теплые отношения между нашими прокуратурами способствуют результативному взаимодействию двух ведомств», — подчеркнул Генпрокурор.

Игорь Краснов предложил акцентировать внимание на практических аспектах надзора и обмениваться опытом проведения целевых проверок. Он также подчеркнул важность укрепления связей в научно-образовательной среде.

Кроме того, Краснов пригласил прокуроров из Армении пройти обучение по интересующим Ереван направлениям в следующем году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран. В ходе встречи Мишустин попросил Головченко передать от президента России Владимира Путина «самые лучшие пожелания» лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.

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