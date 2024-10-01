«Ускоряем работу»: Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 20 0

Мишустин: РФ и Белоруссия ускоряют работу по всем основным направлениям

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В приоритете укрепление торгово-экономического сотрудничества.

Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Ереване в рамках заседания Евразийского межправительственного совета и третьего Евразийского экономического форума. Они обсудили сотрудничество двух стран в рамках Союзного государства. Видео с места публикует 5-tv.ru.

В ходе встречи Мишустин попросил Головченко передать от президента России Владимира Путина «самые лучшие пожелания» лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. Российский премьер также подчеркнул, что Москва и Минск ведут активную работу по исполнению поручений и договоренностей, которые дали Путин и Лукашенко.

«Ускоряем работу во всем основным направлениям. Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества», — заявил Мишустин.

В ходе встречи отмечен рост российско-белорусского товарооборота в период с января по июль до 2,355 триллионов рублей. По словам Мишустина, Союзное государства выступает в роли локомотива интеграции. Многие успехи объединения могут быть использованы в том числе в Евразийском экономическом союзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ напомнили НАТО о военной доктрине Союзного государства. В документе указано, что государства будут защищаться «всеми имеющимися способами и средствами».

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