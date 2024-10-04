«Пять раз за год»: Бородина обвинила Омарова в игнорировании их дочери

Телеведущая до сих пор не может простить бывшего мужа за измены и наплевательское отношение к Теоне.

Телеведущая Ксения Бородина в общении с подписчикам снова обвинила своего бывшего супруга Курбана Омарова в изменах и в наплевательском отношении к их общей дочери Теоне. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Я была последние годы очень несчастна в этом браке. Только моя позитивная энергия по жизни меня вытянула. Мужчина, который склонен к изменам, никогда не сделает человека счастливым… Самое главное, что после этого брака есть прекрасный ребенок, который нуждается в обоих родителях, но, к сожалению, не всем это понятно. За год ребенка забрали максимум пять раз. И это единственное, что связывает меня с прошлым. Все остальное давно забыто, и я бы никогда в это не вернулась», — поделилась Бородина.

Новая супруга Омарова Валерия ранее утверждала, что он постоянно находится на связи с дочерью от брака с Бородиной. Также она рассказывала, что их роман с Омаровым действительно начался, когда он еще был женат. Однако она, узнав об этом, сразу прервала с ним отношения. И только, когда бизнесмен расстался с телеведущей, Валерия возобновила встречи с ним.

Бородина и Омаров узаконили свой союз в 2015 году, тогда же у них родилась дочь Теона. Развелись они в 2021 году. Поклонники еще задолго до официального заявления начали замечать, что в паре происходит разлад — они стали меньше появляться на публике и делиться совместными фотографиями в блоге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная жена Курбана Омарова вышла на связь с подписчиками в слезах.