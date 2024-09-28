«Надеюсь, я не одна»: беременная жена Курбана Омарова вышла на связь в слезах

Валерия призналась, что не может сдержать охвативших ее эмоций.

Беременная жена Курбана Омарова не на шутку встревожила подписчиков, выйдя на связь с ними в слезах. Однако тревога оказалась ложной: 23-летняя Валерия пояснила, что стала излишне эмоциональной из-за беременности.

Девушку, к примеру, растрогал до слез привезенный ей модный дубайский шоколад. Также она всплакнула из-за своего пса Мухтара, которого они с Курбаном немного поругали за то, что он «пописал, где не надо».

«Обычно я человек-самоконтроль, то есть мне всегда было достаточно легко держать себя в руках до последнего времени. Анализируя себя сейчас, я понимаю, что становлюсь похожей на ребенка: легко обижаюсь, слишком сильно волнуюсь по мелочам, в общем, одним словом — сентиментальна до предела. <…> Надеюсь, я не одна такая!» — написала Валерия.

Подписчики поддержали ее и заверили, что беременной не нужно стыдиться эмоциональности.

«Это называется гормоны счастья»;

«Это милая беременная эмоциональность и слезки без причины», — пишут пользователи.

В конце августа Валерия поздравила супруга с 44-летием и заодно сообщила подписчикам о своей беременности.

Отношения Омарова с его молодой супругой начались около четырех лет назад, когда он еще был женат на телеведущей Ксении Бородиной. Как рассказывала звезда «Дома-2», вывести неверного мужа на чистую воду она смогла только с помощью частного детектива.

В свою очередь Валерия утверждает, что Омаров скрывал от нее, что женат, а когда она узнала об этом, то немедленно с ним рассталась. И только когда Бородина, узнавшая об измене, выставила супруга за дверь, он бросился возвращать Валерию. Их бракосочетание состоялось в середине мая этого года, после чего они сразу уехали в свадебное путешествие в ЮАР.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности беременности жены Курбана Омарова.

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