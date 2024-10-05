«Шок, беспомощность и страх»: Тодоренко рассказала о трудностях в семье

Телеведущая призналась, что буквально находится в отчаянии. Что у нее стряслось?

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на внезапный уход няни. В своем Telegram-канале она рассказала, что испытала настоящий ужас, оставшись одна с сыновьями — пятилетним Майклом и двухлетним Мирославом.

«Я испытала шок, беспомощность и страх одновременно. Честно говоря, и сегодня это состояние продолжается», — посетовала Тодоренко.

Дело в том, что телеведущая практически сразу после рождения второго сына вышла на работу. Это было сложно, но всеми силами она старалась совмещать уход за детьми и съемки. И ей это удавалось делать. Но на днях одна из нянь заболела, другая решила уволиться, супруг Влад Топалов уже запланировал работу, а бабушки и дедушки не могут круглосуточно присматривать за внуками.

Поэтому телеведущая осталась наедине с детьми. И впала в истерическое состояние, так как вместе с этим ей приходится работать, как и раньше.

«Сейчас я езжу с сыновьями на работу. То с одним, то с другим. Подряд съемочные дни на неделе», — призналась Тодоренко.

После нескольких дней такого бешеного ритма на помощь Тодоренко приехала ее подруга, которая привезла торт, попыталась успокоить знаменитость и пообещала, что вместе они решат проблему.

«В такие моменты, когда кажется, что неоткуда ждать помощи, к тебе приходит твоя подруга. Заносит килограммовое блюдо домашнего тирамису и говорит: «Не беспокойся, мы все разрулим», — радостно заявила Тодоренко.

Она отметила, что приезд подругу особо сильно ситуацию в лучшую сторону не изменил, но прибавил сил, что совсем скоро все наладится.

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