Беспилотники ВСУ атаковали несколько предприятий в Воронежской области
По последним данным, пострадал один человек.
Фото: Матыцин Валерий/ТАСС
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Воронежская область подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, целью националистов были предприятия, выпускающие гражданскую продукцию.
«На территории одного этажа в здании того же предприятия возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщил Гусев в личном Telegram-канале.
В результате атаки беспилотников пострадал один мужчина — он получил осколочное ранение в руку.
На другом предприятии, подвергшемся атаке ВСУ, пострадавших и разрушений нет.
Гусев добавил, что режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что здание администрации Горловки подверглось атаке беспилотника ВСУ.
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