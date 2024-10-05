Беспилотники ВСУ атаковали несколько предприятий в Воронежской области

Воронежская область подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, целью националистов были предприятия, выпускающие гражданскую продукцию.

«На территории одного этажа в здании того же предприятия возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщил Гусев в личном Telegram-канале.

В результате атаки беспилотников пострадал один мужчина — он получил осколочное ранение в руку.

На другом предприятии, подвергшемся атаке ВСУ, пострадавших и разрушений нет.

Гусев добавил, что режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что здание администрации Горловки подверглось атаке беспилотника ВСУ.