Беспилотники ВСУ атаковали несколько предприятий в Воронежской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 20 0

По последним данным, пострадал один человек.

Беспилотники ВСУ атаковали несколько предприятий в Воронежской области

Фото: Матыцин Валерий/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Воронежская область подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, целью националистов были предприятия, выпускающие гражданскую продукцию.

«На территории одного этажа в здании того же предприятия возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщил Гусев в личном Telegram-канале.

В результате атаки беспилотников пострадал один мужчина — он получил осколочное ранение в руку.

На другом предприятии, подвергшемся атаке ВСУ, пострадавших и разрушений нет.

Гусев добавил, что режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что здание администрации Горловки подверглось атаке беспилотника ВСУ.

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