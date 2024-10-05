«Лежит»: медики рассказали о состоянии Василия Ливанова

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 33 0

Василий Ливанов находится в тяжелом состоянии после операции

«Лежит»: медики рассказали о состоянии Василия Ливанова

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На прошлой неделе «русского Шерлока Холмса» госпитализировали.

Знаменитый актер и кинорежиссер, прославленный «русский Шерлок Холмс» Василий Ливанов находится в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом агентству РИА Новости рассказали в медицинском учреждении.

«Лежит в неврологии в реанимации, состояние тяжелое», — говорится в сообщении.

Василия Борисовича экстренно госпитализировали в больницу на прошлой неделе — печальную новость подтвердила его супруга Елена Ливанова. Некоторое время спустя она заявила, что переживания за прославленного артиста могут мешать работе медиков, делающих все возможное и обязанных соблюдать врачебную тайну в интересах своего пациента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились новые детали о состоянии актера Василия Ливанова. Как стало известно, Ливанова не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
94.87
-0.16 104.74
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:52
Telegram разработает собственный аналог YouTube
14:39
Р. Diddу причастен? Семья Тупака возобновила расследование его убийства
14:20
Есть пострадавшие: в Анталье столкнулись два автобуса с туристами из России
14:04
«Войны выигрывают не военачальники»: Кириенко отметил важную роль учителей
13:51
«Лежит»: медики рассказали о состоянии Василия Ливанова
13:37
Более 400 боевиков и 16 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
День учителя —2024: история и традиции праздника
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения