«Лежит»: медики рассказали о состоянии Василия Ливанова

Василий Ливанов находится в тяжелом состоянии после операции
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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На прошлой неделе «русского Шерлока Холмса» госпитализировали.
Знаменитый актер и кинорежиссер, прославленный «русский Шерлок Холмс» Василий Ливанов находится в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом агентству РИА Новости рассказали в медицинском учреждении.
«Лежит в неврологии в реанимации, состояние тяжелое», — говорится в сообщении.
Василия Борисовича экстренно госпитализировали в больницу на прошлой неделе — печальную новость подтвердила его супруга Елена Ливанова. Некоторое время спустя она заявила, что переживания за прославленного артиста могут мешать работе медиков, делающих все возможное и обязанных соблюдать врачебную тайну в интересах своего пациента.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились новые детали о состоянии актера Василия Ливанова. Как стало известно, Ливанова не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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