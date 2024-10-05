«Первые поздравления»: Погребняк отмечает месяц жизни четвертого сына

Подписчики уверены, мальчик с рождения купается в роскоши.

Четвертый сын Марии Погребняк отмечает первый месяц своего рождения. Видеопоздравление звезда опубликовала в соцсетях.

«Сегодня Владимир Игоревич принимает первые поздравления. Нам один месяц», – написала блогер.

Мария добавила, что старшие сыновья не смогли присутствовать на празднике по причине плохого самочувствия, но позднее мальчики самостоятельно отпраздновали день рождение брата.

Подписчики отмечают, что Владимир уже с пеленок живет в люксе и просят звезду показать лицо малыша. Однако Мария не торопится этого делать. Скорее всего, звезда покажет сына после крещения.

Владимир родился в браке со вторым мужем звезды – Игорем Головинским. Личность избранника Мария не раскрывает, но отмечает, что такого мужчину искала давно и она очень счастлива с ним.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк в первый раз за 36 лет сменила фамилию. Теперь по мужу она Головинская. По словам блогера, для нее это кардинальные изменения.