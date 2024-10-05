«Первые поздравления»: Погребняк отмечает месяц жизни четвертого сына

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 20 0

Мария Погребняк отмечает один месяц жизни четвертого сына

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; Telegram/Мария Погребняк/Mariapogas; 5-tv.ru

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Подписчики уверены, мальчик с рождения купается в роскоши.

Четвертый сын Марии Погребняк отмечает первый месяц своего рождения. Видеопоздравление звезда опубликовала в соцсетях.

«Сегодня Владимир Игоревич принимает первые поздравления. Нам один месяц», – написала блогер.

Мария добавила, что старшие сыновья не смогли присутствовать на празднике по причине плохого самочувствия, но позднее мальчики самостоятельно отпраздновали день рождение брата. 

Подписчики отмечают, что Владимир уже с пеленок живет в люксе и просят звезду показать лицо малыша. Однако Мария не торопится этого делать. Скорее всего,  звезда покажет сына после крещения. 

Владимир родился в браке со вторым мужем звезды – Игорем Головинским. Личность избранника Мария не раскрывает, но отмечает,  что такого мужчину искала давно и она очень счастлива с ним.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк в первый раз за 36 лет сменила фамилию. Теперь по мужу она Головинская. По словам блогера, для нее это кардинальные изменения. 

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