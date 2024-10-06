Прошел все испытания: учителем года РФ стал преподаватель физики из Петербурга

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Учителем года РФ стал преподаватель физики из Петербурга Дедюха

Прошел все испытания: учителем года РФ стал преподаватель физики из Петербурга

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Финалист также получил специальный приз в размере 100 тысяч рублей.

Преподаватель физики из Академической гимназии номер 56 имени М. Б. Пильдес в Петербурге Леонид Дедюха стал победителем 35-го всероссийского конкурса «Учитель года». Об этом на концерте в честь профессионального праздника педагогов в Государственном Кремлевском дворце объявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко также выразил благодарность всем учителям, назвав их работу героическим трудом. А Дедюха помимо победы получил от издания «Учительская газета» специальный приз имени Геннадия Селезнева «За настойчивость в достижении цели» в размере 100 тысяч рублей. Его вручил главный редактор сетевого СМИ.

В этом году конкурс «Учитель года» был разделен на два тура. Первый прошел в Саратовской области, второй — в Подмосковье. В ходе конкурса все участники показывали свои профессиональные компетенции, отвечали на вопросы членов жюри, проходили испытания, демонстрируя умение работать в команде, общаться со всеми участниками образовательных отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю и традиции Дня учителя.

+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
94.87
-0.16 104.74
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
Не дожил три недели до 35-летия: умер австралийский певец Джек Колвелл
0:48
Почитательница Достоевского, Шанель и балета: выбрана новая «Мисс Россия»
0:26
Женщина с дробовиком захватила заложников в турецком роддоме
0:04
Прошел все испытания: учителем года РФ стал преподаватель физики из Петербурга
23:42
Энн Хэтэуэй сыграет в третьей части фильма «Дневники принцессы»
23:20
Премьер-министр Словакии приедет в Москву на парад 9 Мая

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
Обманул на 25 млн рублей: экс-супруга Нюши подозревают в еще одной крупной афере
Полезна не для всех: кому категорически противопоказана овсянка
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения