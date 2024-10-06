Прошел все испытания: учителем года РФ стал преподаватель физики из Петербурга

Финалист также получил специальный приз в размере 100 тысяч рублей.

Преподаватель физики из Академической гимназии номер 56 имени М. Б. Пильдес в Петербурге Леонид Дедюха стал победителем 35-го всероссийского конкурса «Учитель года». Об этом на концерте в честь профессионального праздника педагогов в Государственном Кремлевском дворце объявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко также выразил благодарность всем учителям, назвав их работу героическим трудом. А Дедюха помимо победы получил от издания «Учительская газета» специальный приз имени Геннадия Селезнева «За настойчивость в достижении цели» в размере 100 тысяч рублей. Его вручил главный редактор сетевого СМИ.

В этом году конкурс «Учитель года» был разделен на два тура. Первый прошел в Саратовской области, второй — в Подмосковье. В ходе конкурса все участники показывали свои профессиональные компетенции, отвечали на вопросы членов жюри, проходили испытания, демонстрируя умение работать в команде, общаться со всеми участниками образовательных отношений.

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