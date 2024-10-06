С 2022 года в новых регионах РФ восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог.

Объясняя запоздалое бегство из Угледара, Зеленский заявил, что войска отвели, потому что солдаты для него важнее застроек и территорий. Это лицемерие. Сама установка «война до выхода на границы 1991 года» говорит о другом. Точно так же ради лишних квадратных километров для обмена, Зеленский отдал приказ о вторжении в Курскую область, бросил туда лучшие подразделения и лучшие танки, которые были переданы спонсорами.

На Западе все больше вопросов: а зачем ВСУ в принципе туда пошли? Особенно сейчас, когда они увидели, как горят эти самые «лучшие танки». Что делать? Удерживать дальше эти территории, разменивая на жизни солдат? Потери ВСУ на курской земле уже превысили 20 тысяч человек, по данным нашего Министерства обороны.

Одной из задач этой авантюры называли попытку спровоцировать внутренний протест в России. Ждали, что население возмутится из-за того, что враг вторгся на исконно русскую землю. Но эффект оказался обратным — в военкоматах увеличилась волна добровольцев, общество сплотилось. А захватчики оказались в тупике.

Более того, вторжением в Курскую область и постоянными атаками на другие сопредельные территории, враг стирает грань между старыми и новыми регионами. Общая внешняя угроза ускоряет для нас процесс осознания, что вот Донбасс и Запорожье теперь снова наши, точно также как Крым, Кубань или Черноземье. Какая разница, украинский дрон прилетает по Донецку или по Воронежу? И там, и там живут русские.

Уже два года прошло после исторического решения о воссоединении четырех регионов с Родиной. 30 сентября были документально утверждены результаты референдумов. Люди голосовали за Россию, несмотря на обстрелы участков, несмотря на опасность, несмотря на колоссальное давление Запада. У нас была общая история с этими регионами. Теперь у нас общая судьба, отметил в своем видеообращении 30 сентября Владимир Путин.

«Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их», — сказал президент.

В Донбассе и Запорожье сейчас идет колоссальное строительство: с 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог.

К праздничной дате, понятно, были приурочены торжественные открытия — в Мариуполе восстановлена Центральная школа искусств, в Геническе отремонтировали корпуса Херсонского технического университета, в Алчевске и Мелитополе — спортивные школы, в Северодонецке — техникум.

О результатах работы президенту рассказали по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, что главная цель — создать во всех регионах России равные возможности для граждан. Если говорить про конкретные цели, то к 2030 году в регионах Донбасса и Новороссии должны выйти на среднероссийский уровень развития.