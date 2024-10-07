Путешествие начинается с перелета: чем заняться во время долгой пересадки в аэропорту

Эксперты дали пассажирам несколько рекомендаций, как скрасить многочасовое ожидание следующего рейса.

Авиабилеты с пересадкой, длящейся много часов, стоят дешевле прямых рейсов. Тем не менее многих пассажиров пугает долгое ожидание самолета в аэропорту. Чем можно заняться во время пересадки, рассказывают «Известия» со ссылкой на экспертов сервиса путешествий Tutu.ru.

Оцените ситуацию

В первую очередь, нужно понять, получится ли покинуть воздушную гавань. Если в запасе меньше пяти часов, аэропорт расположен далеко от центра города, нужно проходить транспортный контроль, то лучше не рисковать. В противном случае путешественники могут опоздать на самолет.

Если же погулять удается, то эксперты советуют заранее изучить все важные нюансы: как добраться до города, стоимость такси, маршруты общественного транспорта. Следует продумать места посещения.

Стоит также учитывать, что не во всех странах можно покидать аэропорт даже в случае долгой пересадки. Например, в Китае даже с ожиданием в шесть, а то и десять часов, скорее всего, придется остаться в воздушной гавани. Пассажиров призвали при покупке билета заранее уточнять информацию и проверять визовые правила.

Отдых в аэропорту

В том случае, если нет с собой книги или заранее скаченного фильма, а ходить по магазинам дьюти-фри не особо интересно, то можно посетить музеи и галереи в аэропорту. Во многих воздушных гаванях периодически проходят интересные выставки.

Бизнес-залы — хороший вариант скрасить ожидание. В таких местах можно поесть, отдохнуть на удобных сиденьях, поспать и поработать или даже принять душ.

Попасть в такие залы имеют возможность пассажиры, купившие билеты с повышенным тарифом, а также клиенты некоторых банков, участники программ лояльности. Также доступ можно купить. Отмечается, что посещение бизнес-залов обычно обходится выгоднее, чем обед в ресторане аэропорта.

Еще один способ скрасить ожидание — посетить смотровую площадку, если она есть в аэропорту. Там получится понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов.

Чем заняться ночью в аэропорту?

В случае ночной пересадки эксперты советуют заранее подумать о необходимости забронировать капсулу на территории аэропорта или же номера в ближайшем отеле. При этом, сон в здании аэропорта является интересным опытом, но может подойти не каждому, отмечают эксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году стоимость авиабилетов в России бьет все рекорды: цены с января по август выросли на 28,4%. Еще три года назад они резко снизились из-за пандемии коронавируса. После снятия ограничений россияне стали активно перемещаться по стране. Тогда цены на авиабилеты поползли вверх.