Мэр Москвы рассказал о новых площадках проекта «Музеи — детям»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

В этом учебном году к проекту присоединилось семь новых площадок.

Мэр Москвы рассказал о новых площадках проекта «Музеи — детям»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В этом году в рамках проекта «Музеи — детям» школьники и студенты колледжей посетили музеи и выставочные залы более 380 тысяч раз. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы запустили проект в сентябре 2017-го. Благодаря ему учащиеся могут бесплатно увидеть экспозиции и выставки по карте „Москвенок“ и карте москвича», — написал Мэр Москвы.

Сегодня в проекте участвует уже более 115 площадок. Это, например Музей Москвы, Музей космонавтики, музей-панорама «Бородинская битва», музей «Огни Москвы» и другие городские, частные и ведомственные музеи. Ежегодно их число увеличивается.

В этом учебном году к проекту присоединилось семь новых площадок. Среди них интерактивный политехнический музей «Дедушкин чердак», павильоны «Пчеловодство», «Цветоводство и озеленение» и «Атом» на ВДНХ, а также музей истории ватной игрушки и другие учреждения.

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