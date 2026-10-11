Собянин объявил о создании беговой трассы вокруг арены в «Лужниках»

Новый беговой маршрут проложили вокруг Большой спортивной арены в «Лужниках». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Проложили новый беговой маршрут вокруг Большой спортивной арены. Его протяженность — 1,1 километра. На дорожке профессиональное легкоатлетическое покрытие и разметка дистанции каждые 100 метров», — написал мэр Москвы.

Олимпийский комплекс продолжает обустраивать комфортные и безопасные зоны для занятий спортом и прогулок. Теперь территория возле Большой спортивной арены открыта только для спортсменов и пешеходов, что повысило безопасность тренировок.

Для удобства посетителей на центральной площади установили питьевой фонтанчик. Душевые кабины оборудованы в зданиях Южного и Северного спортивных центров, в спортивном городке и в раздевальном павильоне футбольных полей № 7, 8, 9.

На Лужнецкой набережной в рамках проекта «Мой спортивный район» организуются бесплатные беговые тренировки.

К концу года на участке между Южным спортивным центром и Лужнецким метромостом появится спортивная площадка с уличными тренажерами, включая оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Рядом с фестивальной площадью создадим скейт-парк — его уже начали обустраивать», — добавил Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве продолжается возведение путепровода над железнодорожными путями Ярославского направления. Сооружение соединит улицы Менжинского и Дудинку. Новая переправа обеспечит дополнительную связь между Ярославским и Дмитровским шоссе. На данный момент строители выполнили свыше 20% запланированных работ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.