Отряды «Хезболлы» попытались проникнуть в Израиль через подземный тоннель

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 14 0

Их встретили бойцы ЦАХАЛ.

Отряды «Хезболлы» попытались проникнуть в Израиль через подземный тоннель

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

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Боевыми отрядами движения «Хезболла» сделана попытка проникнуть на территорию Израиля. Информацию озвучил в эфире телеканал Al Jadeed, ссылаясь на источники в еврейском государстве.

По данным местных журналистов, члены шиитского движения планировали воспользоваться подземным туннелем в районе коммуны Довив.

С ними в перестрелку вступили солдаты ЦАХАЛ. Al Jadeed уточняет, что среди бойцов «Хезболлы» есть погибшие.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения.

Позднее, 17–18 сентября 2024 года в Ливане в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы».

По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 23 сентября страна объявила о начале военной операции «Стрелы севера», в рамках которой, как утверждают власти, наносятся удары по инфраструктуре движения «Хезболла».

1 октября, Иран выпустил по Израилю более сотни баллистических ракет.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев в Газе.

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