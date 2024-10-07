Держится в стороне от судов: Брутян прогулялась с сыном и пасынком в парке
Брутян на фоне судов мужа прогулялась с сыном и пасынком в парке
Фото: Клементьева Елизавета/ТАСС
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Актриса старается во всем поддерживать Павла Прилучного. Но в судебные разбирательства лезть не желает.
В отличие от актера Павла Прилучного, который продолжает воевать с экс-женой, нынешняя его избранница Зепюр Брутян решила отстраниться от разборок и выходные провела с единственным сыном Микаэлом и пасынком Тимофеем. Видео с прогулки она опубликовала в социальной сети.
«Брат плохому не научит», — подписала ролик, на котором Микаэль и Тимофей играют вместе, Брутян.
Павел Прилучный и его экс-жена Агата Муцениеце развелись еще в 2020 году, но продолжали поддерживать достаточно теплые отношения, пока в 2022 году актер не закрутил роман с Брутян. После этого Муцениеце заявила, что бывший муж платит всего 100 тысяч рублей алиментов и подала на него в суд.
Этот процесс актриса выиграла весной текущего года, однако несколько месяцев спустя уже сам Прилучный подал заявление в суд на бывшую жену. Теперь звезда российского кино хочет забрать Мию и Тимофея себе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в Госдуме предложили при разводе отдавать отцам сыновей старше восьми лет.
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