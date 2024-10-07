Трое спасателей пострадали при тушении пожара в Каспийске

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Состояние сотрудников МЧС оценивается как средней степени тяжести.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Спасатели, пострадавшие во время тушения пожара в Каспийке, остаются в больнице. Их состояние средней степени тяжести, жизни ничто не угрожает.

Трое сотрудников МЧС были госпитализированы с сильными ожогами. В Дагестане загорелся торговый центр, пламя охватило площадь 700 квадратных метров. В тушении участвовали десятки спасателей и свыше 20 единиц техники.

Также в этот день горел частный дом в городе Куса Челябинской области. Сообщается, что в пожаре погибли дети — трехлетний мальчик и девочка 1,8 месяцев. Эту информацию подтверждает МЧС в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пламя, охватившее территорию площадью 100 квадратных метров, к настоящему моменту локализовано и потушено. К ликвидации возгорания были привлечены 19 пожарных и пять единиц техники. На месте трагедии работала испытательная лаборатория МЧС. Обстоятельства и причины произошедшего все еще выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МЧС назвали возможную причину недавнего пожара на нефтехранилище под Пермью.

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