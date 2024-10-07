Год назад начался очередной виток арабо-израильского конфликта

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По всему миру проходят акции в поддержку палестинского народа.

Фото, видео: Reuters/Cagla Gurdogan; 5-tv.ru

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Сегодня ровно год с момента, когда арабо-израильский конфликт перешел в очередную горячую фазу. По всему миру сейчас проходят пропалестинские демонстрации. На улицы Лондона, Стамбула, Анкары, Сиднея, Барселоны уже вышли сотни человек. Все они требуют немедленно остановить боевые действия и геноцид жителей сектора Газа.

Итак, год назад палестинские радикалы атаковали приграничные еврейские территории. Жертвами нападения стали более тысячи человек. В ответ на это — Израиль развернул полноценную войну против ХАМАС на территории всего сектора Газа.

В результате наземной операции и бомбардировок, по данным палестинского Минздрава, в анклаве погибли уже десятки тысяч жителей. Корреспондент «Известий» Марван Хамед увидел, как в Газе встречают этот день.

«Мы сейчас находимся перед одним из лагерей беженцев на юге сектора Газа. Здесь люди ежедневно страдают от нехватки воды и еды, лекарств во время войны, которая длится уже целый год. Жестокий и разрушительный конфликт стирает с лица этой земли целые города. Он привел к гибели тысяч гражданских, многие из которых дети. По официальной статистике, из-за этой войны погибли более 42 тысяч человек. Более 100 тысяч человек получили серьезные ранения», — отмечает журналист.

В итоге, спустя год Израиль ведет боевые действия уже на несколько фронтов. В связи с годовщиной ЦАХАЛ усилил оборону на границе с Газой, опасаясь провокаций. Военные и разведывательные подразделения приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль нанес удары по штаб-квартире разведки «Хезболлы» в Бейруте.

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