Израиль нанес удары по штаб-квартире разведки «Хезболлы» в Бейруте
Сама организация не подтверждает заявление ЦАХАЛ.
Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh
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Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам шиитской организации «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«Истребители израильских ВВС на основе разведданных нанесли удары по объектам, принадлежащим штаб-квартире разведки „Хезболлы“ в Бейруте, включая средства сбора разведданных, командные центры и дополнительные объекты террористической инфраструктуры», — отметили вооруженные силы Израиля.
Помимо этого Израиль атаковал склады с оружием шиитского движения вблизи Бейрута. Были зафиксированы повторные удары. Кроме того, ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не меньше 18 палестинцев погибли после удара Израиля по мечети в секторе Газа.
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