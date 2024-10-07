Взрыв прогремел рядом с аэропортом пакистанского города Карачи

Мощный взрыв прогремел рядом с международным аэропортом пакистанского города Карачи. Погибли не менее четырех человек, еще около десяти получили ранения.

Взорвалась автоцистерна, после чего загорелись стоящие рядом машины. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство.

Ранее 5-tv.ru писал, что авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, запретила пассажирам перевозить пейджеры и рации на борту, причем как в ручной клади, так и в багажном отделении. Пассажиров предупреждают, что указанные средства связи, обнаруженные в ручной клади или багаже​, будут конфискованы полицией. Причиной подобных решений, вероятно стали произошедшие ранее взрывы этих устройств в Ливане.

Напомним, 17–18 сентября 2024 года в Ливане в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы.