Авиакомпания Emirates запретила пассажирам перевозить пейджеры и рации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Найденные в багаже и ручной клади устройства обещают конфисковать.

Авиакомпания Emirates запретила пассажирам перевозить пейджеры и рации

Фото: www.globallookpress.com/Aloisio Mauricio

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Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates запретила пассажирам перевозить на борту своих лайнеров пейджеры и рации. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Всем пассажирам, путешествующим рейсами в, из или через Дубай, запрещено перевозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже ​​или ручной клади», — говорится в сообщении.

Пассажиров предупреждают, что указанные средства связи, обнаруженные в ручной клади или багаже​, будут конфискованы полицией Дубая.

В Бейруте 17 сентября произошел масштабный взрыв пейджеров у членов ливанского движения «Хезболла». Электронные устройства использовались для связи. Позднее кроме пейджеров в Ливане начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты. В результате детонации электронных устройств по меньшей мере 37 жителей страны погибли, еще более трех тысяч получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Израиля опроверг причастность государства к взрывам пейджеров в Ливане.

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