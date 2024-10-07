Итальянские активисты поздравили Владимира Путина с днем рождения

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Они расклеили сотни плакатов с портретом нашего президента в Генуе.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Итальянские активисты одними из первых поздравили Владимира Путина с днем рождения. Они расклеили в Генуе сотни листовок с портретом российского президента и надписями на русском и итальянском языках.

Акцию придумал местный журналист, который уже больше года живет в Донбассе. «Известиям» удалось записать с ним эксклюзивное интервью.

«Я от организации „Донбасс Италия“ и мой друг — мы решили поздравить президента Путина с днем рождения. Мы думали, что выразим общую мысль многих итальянцев, потому что многие итальянцы восхищаются президентом Путиным, восхищаются Россией. И они надеются, что спецоперация будет успешной. Это мысль многих итальянцев, которые, к сожалению, не могут ее выразить, потому что подвергаются цензуре именно со стороны итальянского правительства», — говорит Винченцо Лоруссо, итальянский журналист.

Ранее 5-tv.ru писал, что президенту России Владимиру Путину исполнилось 72 года. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году Путин проведет его на работе.

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