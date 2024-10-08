Обещали 12 миллионов: суд в Приморье отправил в колонию 13 диверсантов

Эфирная новость 41 0

Суд в Приморье отправил в колонию 13 диверсантов

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Преступники пытались сжечь российские истребители на авиабазе возле города Артем.

Суд в Приморье сегодня приговорил к различным срокам заключения 13 диверсантов, завербованных украинскими спецслужбами. Они получили от четырех до 23 лет колонии за преступления, которые совершали в разных регионах страны, в том числе Подмосковье и Краснодарском крае.

По данным следствия, диверсанты устраивали поджоги на железной дороге, а еще готовили теракты против российских военных. За это украинские кураторы обещали заплатить больше десяти миллионов рублей. Подробности узнал корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук.

Всего пару минут с того момента, как двери открылись, и вот уже лежащий на полу диверсант покорно диктует пароль от изъятого мобильного нагрянувшим сотрудникам ФСБ. В мобильных телефонах 13 задержанных оперативники найдут много интересного. Окажется, что на счету отряда завербованных украинскими спецслужбами мужчин десятки диверсий на железнодорожных путях Московской области и Красноярского края.

«В конце декабря — начале января я был завербован сотрудником спецслужб Украины Артуром для совершения поджогов на железнодорожном полотне с той целью, чтобы в зону проведения спецоперации не прошли военные эшелоны», — рассказал один из задержанных.

За каждый поджог кураторы выплачивали небольшой гонорар — от 15 до 100 тысяч рублей. Свое последнее задание от киевских спецслужб диверсанты провалили, ведь они надеялись уничтожить военную технику на авиабазе.

«Поступило задание сжечь либо любым иным способом уничтожить два истребителя на военной базе рядом с городом Артем. За что нам обещалась зарплата в 12 миллионов рублей», — рассказал другой задержанный.

Террористический акт был сорван на этапе подготовки — причастных изобличили. Военный суд признал всех участников группы виновными и поместил за решетку.

«Четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Восемь соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от 8,5 до 16 лет. Еще один пособник приговорен к четырем годам лишения свободы», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ФСБ продолжат работу по поиску кураторов спецслужб Украины, которые вербуют граждан России через социальные сети.

+14° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.06
1.19 105.31
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:20
«Невозможно стыдно»: Настасья Самбурская снялась обнаженной в сцене с Кологривым
2:00
Федерация триатлона РФ поможет семье погибшей Елены Смирновой
1:49
Агаларов рассказал о встрече с Дуровым незадолго до его задержания в Париже
1:32
Обещали 12 миллионов: суд в Приморье отправил в колонию 13 диверсантов
1:12
«Мама-то русская»: Судзиловская пригрозила зарубежным учителям сына
0:52
Пережила дочь на 12 лет: умерла 91-летняя мама певицы Уитни Хьюстон

Сейчас читают

Технологии есть — аналитики не надо: армия США неохотно извлекает уроки из СВО
«Поднимают просевший рейтинг»: Бут ответил WSJ на обвинение в торговле оружием
«Время пришло»: Герман-младший призвал переосмыслить нулевые годы
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения