Обещали 12 миллионов: суд в Приморье отправил в колонию 13 диверсантов

Преступники пытались сжечь российские истребители на авиабазе возле города Артем.

Суд в Приморье сегодня приговорил к различным срокам заключения 13 диверсантов, завербованных украинскими спецслужбами. Они получили от четырех до 23 лет колонии за преступления, которые совершали в разных регионах страны, в том числе Подмосковье и Краснодарском крае.

По данным следствия, диверсанты устраивали поджоги на железной дороге, а еще готовили теракты против российских военных. За это украинские кураторы обещали заплатить больше десяти миллионов рублей. Подробности узнал корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук.

Всего пару минут с того момента, как двери открылись, и вот уже лежащий на полу диверсант покорно диктует пароль от изъятого мобильного нагрянувшим сотрудникам ФСБ. В мобильных телефонах 13 задержанных оперативники найдут много интересного. Окажется, что на счету отряда завербованных украинскими спецслужбами мужчин десятки диверсий на железнодорожных путях Московской области и Красноярского края.

«В конце декабря — начале января я был завербован сотрудником спецслужб Украины Артуром для совершения поджогов на железнодорожном полотне с той целью, чтобы в зону проведения спецоперации не прошли военные эшелоны», — рассказал один из задержанных.

За каждый поджог кураторы выплачивали небольшой гонорар — от 15 до 100 тысяч рублей. Свое последнее задание от киевских спецслужб диверсанты провалили, ведь они надеялись уничтожить военную технику на авиабазе.

«Поступило задание сжечь либо любым иным способом уничтожить два истребителя на военной базе рядом с городом Артем. За что нам обещалась зарплата в 12 миллионов рублей», — рассказал другой задержанный.

Террористический акт был сорван на этапе подготовки — причастных изобличили. Военный суд признал всех участников группы виновными и поместил за решетку.

«Четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Восемь соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от 8,5 до 16 лет. Еще один пособник приговорен к четырем годам лишения свободы», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ФСБ продолжат работу по поиску кураторов спецслужб Украины, которые вербуют граждан России через социальные сети.